Bastia : opération «Acti citoyens » pour lutter contre le chômage

Cette expérimentation entre dans le cadre d’une première loi d’expérimentation territoriale du 29 février 2016 visant à résorber le chômage de longue durée. Cette loi a été votée à l’unanimité par l’ensemble des groupes parlementaires à l’Assemblée Nationale comme au Sénat. Elle offre un cadre juridique et un financement permettant de commencer à mettre en œuvre une démarche initiée par ATD Quart Monde et aujourd’hui soutenue par Emmaüs, le Secours Catholique, la Fédération des Acteurs de la Solidarité et le Pacte Civique.L’association « Territoires Zéro Chômeur de longue durée » (TZCLD) a ainsi été créée le 7 octobre 2016 pour démontrer qu’il est possible à l’échelle de petits territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire. En décembre 2018, la Ville de Bastia, s'est engagée au dispositif au sein de l'association TZCLD national en nommant Jean-Claude Morison, chargé de mission TZCLD, et a porté sa candidature à rejoindre ces territoires volontaires pour entrer dans la 2ème étape expérimentale du projet TZCLD.Elle a lancé 3 actions : • soutenir les quartiers habilités, capitaliser les projets EBE et tirer les enseignements de la première expérimentation pour améliorer la méthode sur l'agglomération de Bastia, accompagner les quartiers de la ville volontaires pour entrer dans la démarche et participer à la deuxième expérimentation et favoriser le plus largement possible la diffusion du projet pour obtenir à terme, la création d’un droit d’option par la loi qui sera votée en 2020.Le but est de miser sur l’intelligence collective d’un territoire pour lutter contre le chômage de longue durée en développant des activités nouvelles répondant aux besoins des personnes. C’est pourquoi les bénévoles de « Territoire Zéro Chômeur », selon leurs compétences et leurs capacités, viennent en complémentarité des actions déjà entreprises sur le territoire. Ce projet permet ainsi de développer une nouvelle culture d’entreprise, plus humaine, plus solidaire, avec la volonté d’intégrer les plus exclus. Il permet aussi de renforcer la cohésion d’un territoire et mobiliser tous les acteurs autour de cet objectif : ne laisser personne de côté.Le forum de ce mardi s’adressait à tous ceux qui souhaitaient la création de nouveaux services ou de nouveaux emplois dans leur quartier, construire un projet ou encore approfondir des sujets qui leur tiennent à cœur, échanger… L’occasion donc pour la mairie d’un véritable temps de rencontre et de débat autour de l’employabilité à Bastia.A noter que le public peut aussi faire part de ses besoins, ses envies grâce à un formulaire disponible au CCAS, à l’ancien hôtel de ville, place du Marché ou à la Maison du centre ancien Maison des quartiers sud - Maison des services publics.Disponible aussi en ligne : https://framaforms.org/formulaire-dinscription-journee-acticitoyensdu-14-janvier-2020-1575296712