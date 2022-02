Bastia : offensive commerciale avant la fermeture du tunnel

« On va attendre et voir ce que ça va donner ». À deux semaines de la fermeture du tunnel de Bastia, Sonia veut « rester positive même si ce n’est pas une bonne nouvelle ». L’employée du magasin de vêtements Izac sur le boulevard Paoli n’est pas inquiète pour autant. Après le temps fort des soldes d’hiver, la pression retombe peu à peu et le centre-ville bastiais entre en hibernation commerciale. « Février est la période la plus calme de l’année. Entre commerçants on a l’habitude de dire qu’on pourrait se faire des parties de pétanque sur la route tellement c’est désert », plaisante Sonia. D’autant plus que la majorité des travaux vont avoir lieu pendant les deux semaines de vacances scolaires. La réouverture de certaines frontières à l’étranger, l’allègement et l’abandon des restrictions sanitaires dans plusieurs pays européens devraient même favoriser un départ des locaux. Accentuant ainsi le phénomène de désertification.



Si la fermeture du tunnel du 18 février au 11 mars prochain ne devrait pas trop avoir d’impact sur ses ventes, l’équipe du magasin a tout de même décidé de modifier ses horaires. « On ouvrira à 10 heures au lieu de 9h30 et si c’est très calme on fermera à 18 heures au lieu de 19 heures. Sinon aucun changement majeur n’est prévu », explique Sonia en remettant son masque en place.