Bastia : les urgences de l'hôpital en accès restreint

Le centre hospitalier de Bastia se trouve confronté à un déficit de personnel médical aux urgences pendant le weekend du Nouvel An, en raison de plusieurs arrêts maladie survenus ces derniers jours. La direction de l'hôpital et l'ARS Corse, en étroite collaboration avec les acteurs de la santé, déploient des efforts considérables pour trouver des solutions alternatives. Bien que les urgences restent fonctionnelles, elles opèrent avec une équipe médicale restreinte.

Afin d'optimiser la gestion des cas, il est vivement recommandé aux citoyens d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Un professionnel de la santé pourra ainsi les conseiller et les orienter vers le lieu de soins le plus adapté. Cependant, le Service Mobile d'Urgences Réanimation (SMUR) continue de fonctionner 24h/24, 7j/7, garantissant la prise en charge des urgences vitales sous la régulation du centre 15 du SAMU 2B.