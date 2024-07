Bastia : les travaux de végétalisation de la cour de l'école Charles Andrei ont débuté

organisé dans le cadre du Budget Participatif

une cour d'école dans les Quartiers Sud.

Pour offrir aux élèves un environnement plus vert et ombragé dès la rentrée prochaine aux élèves de l'école Charles Andrei, la mairie a lancé cette semaine les travaux de végétalisation, de sa cour. Ce projet, arrivé en tête du vote citoyen, prévoit la plantation d'arbres en centre-ville et dans, avec une enveloppe de 157 809 € TTC.

Les travaux ont débuté en février avec la plantation de 31 arbres dans des rues clés du centre-ville, telles que la rue Laurent Casanova, la rue César Campinchi, et la Place Guasco. La dernière phase de plantation, prévue pour octobre, s'étendra au boulevard Paoli.



L'école Charles Andrei, choisie pour ce projet expérimental, voit aujourd’hui ses cours maternelle et primaire se métamorphoser. Les travaux incluent la désartificialisation des sols, la création de fosses, et la plantation de diverses espèces d'arbres, dont des muriers, des tilleuls et des pins parasols. Le sol sera recouvert de copeaux de bois pour garantir la sécurité des enfants, qui profiteront ainsi des nouveaux aménagements dès la rentrée.

Un projet similaire est également prévu pour l'école Amadei, suite à un nouveau vote favorable des habitants lors du Budget Participatif de l'année dernière.