Bastia : les drapeaux de la ville en berne après le décès de Joseph Massoni

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Joseph Massoni, 6e adjoint au Maire délégué aux finances et à la transparence de la vie publique, survenu dans la soirée du 14 août 2024.

Pilier de notre majorité depuis 2014, il était un homme droit, passionné, respecté de tous, dont l’engagement au service de sa ville et de ses habitants n’a jamais failli.

Bastia perd un élu dévoué, rigoureux, dont l’action n’a jamais été guidée que par la volonté de voir sa ville réussir et rayonner.

Nous perdons un ami fidèle. Son humanité, sa personnalité, sa bienveillance et son intelligence laissent derrière lui une empreinte indélébile et dans nos cœurs, un grand vide.

Au nom de tous les Bastiais, des élus du Conseil municipal et de l’ensemble des agents de la Ville de Bastia, j’adresse toutes mes pensées et mes sincères condoléances à sa famille, à son fils, son frère, sa compagne.

En son hommage, nos drapeaux seront en berne dès ce jour et jusqu’aux obsèques.