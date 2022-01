Bastia : les constructions fantastiques d’Estelle Deschamp s'exposent à Una Volta

Estelle crée des constructions fantastiques avec tout : bois, plâtre, béton, goudron, mousse, plastique, rebuts en tous genres, le plus souvent des matériaux délaissés... ceux des fins de chantier : goudron, plâtre, béton, mousse, PVC. Des constructions qui mettent parfois en jeu des savoir-faire spécifiques comme staff, maçonnerie, marqueterie … Elle prend ce qui lui tombe sous la main au gré de ses errements dans les villes et campagnes.

Ses réalisations montrent son savoir-faire dans le domaine du bricolage et de l’architecture, des œuvres mi-réelles, mi-science-fiction, mi-chimie, mi-pâtisserie. Et c’est beau !





A voir sur 3 niveaux du Centre Culturel Una Volta jusqu’au 11 février (Pass sanitaire).