Bastia : les "Pirates" à l'abordage de l’Arsenale

« Cette exposition d’une cinquantaine d’œuvres est dans le droit fil artistique et didactique des deux précédentes expositions qu’étaient - Sguardi, Les Corses et l’Autre » en 2019 et « Les îles du milieu » en 2021 » souligne Christian Buffa, journaliste à Corse-Matin, photographe et commissaire de cette nouvelle exposition : « Pirates ».





« Sur ce thème de la piraterie, accueillis par la mairie de Bastia, nous présentons une exposition populaire et pointue avec mélange des genres. Nous avons réuni deux belles personnalités de la photographie : Véronique de Viguerie et Stéphane Lavoué dont je connais les travaux. Véronique de Viguerie est dans le réel, dans l’actualité avec ces pirates qui sévissent en Somalie et au Nigeria. Stéphane Lavoué est lui dans l’imaginaire, dans la reconstitution historique des pirates en Bretagne. Mais ces deux photographes, l’un sur le réel et l’autre sur l’imaginaire ne se tournent pas le dos, ils forment un tout indissociable. C’est important pour Sguardi de mélanger les courants photographiques, les uns répondant aux autres».

L’association Sguardi ambitionne 1 à 2 expositions par an, selon ses finances, des finances en provenance de partenaires publics et privés.





Du Nigeria à la Somalie, ces pirates criminels d’aujourd’hui

Ce sont des images fortes, brutes, chocs, bien réelles qui n’ont besoin d’aucun texte d’explication, qu’expose Véronique de Viguerie. Âgée de 42 ans, V. de Viguerie est une photoreporter française, basée à Paris mais qui couvre des reportages à travers le monde entier : Irak, Somalie, Liban, Cachemire, Mexique, Algérie, Guatemala, Pakistan, Niger, Nigeria, Mali, Syrie … Et si elle n’était pas présente au vernissage de ce vendredi soir à Bastia, c’est tout simplement parce qu’elle est actuellement en reportage en Afghanistan. En 2019, elle a été choisie pour être ambassadrice de RSF, Reporter Sans Frontières, avec un album de 100 de ses photos pour la liberté de la presse.





Du Delta du Niger Véronique de Viguerie nous propose un reportage choc, une série de photos qu’on croirait sortie tout droit d’un film du type Mad Max.

De Somalie, en 2008, livrée au chaos et à la famine, ses photos montrent ces pirates du 21ème siècle qui effraient la chronique sur toutes les chaînes d’infos de la planète. Ces pirates, autrefois de paisibles pêcheurs, qui aujourd’hui par désespoir enchaînent enlèvements en série, massacres de marins, rançonnages de plaisanciers.





Bretagne, terre de flibustiers et de pirates

Stéphane Lavoué, 46 ans, tout d’abord chargé des achats de bois pour un groupe industriel français, abandonne ce milieu en 2001 pour celui de la photo. Son talent explose et il collabore rapidement avec les grands de la presse française : Libération, Le Monde, L’Obs, Télérama, La Vie, Le Figaro Mag, L’Equipe Mag, Elle, L’Express... Installé depuis plus de 6 ans dans le Finistère, il réalise aussi des expositions sur la Bretagne.





A Bastia, missionné par C. Buffa, il nous présente une véritable histoire de la piraterie en Bretagne, une reconstitution historique, un voyage en Côtes d’Armor, haut lieu de la piraterie. Sur les récifs de Binic, les pirates réincarnés exposent l’inventaire de leur arsenal. Le tricorne flanqué de longues plumes, la chemise ample aux manches bouffantes et au col rond, le sarouel, la redingote, les chaussures à grosse boucle, la large ceinture comprimant le sabre court et le pistolet à silex. L’anneau d’or est à l’oreille, le bandana noir à l’œil, le perroquet sur l’épaule … Chaque personnage déroule une histoire, un périple, une saga, dans son immobilité… Lui aussi était absent à ce vernissage puisqu’en mission en Nouvelle-Calédonie.

Alors… à l’abordage de L’Arsenale, à la Citadelle de Bastia, pour embarquer aux côtés de ces pirates, réels et imaginaires.