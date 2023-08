Bastia : la personne heurtée par le train est décédée

On ignore pour l'instant comment cette personne d'une trentaine d'années, s'est trouvée à cet endroit au moment où le train est arrivé.

Toujours est-il que malgré le signal du train la victime, qui se trouvait sur la voie à un point de passage qu'il est interdit d'emprunter, a été percutée et gravement blessée.

Les pompiers de Bastia, le Samu les services des Chemins de fer de la Corse et la police se sont rapidement rendus sur les lieux de l'accident où la victime était en arrêt cardio-respiratoire.

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués, elle n'a pas pu être ramenée à la vie.