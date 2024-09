Bastia : la nouvelle directrice de la police, Anna Valla, officiellement installée

C’est à l’Hôtel de police de Bastia qu’a eu lieu l’installation d'Anna Valla, bien qu’elle ait déjà pris ses fonctions en mai 2024, succédant à Joël-Patrick Terry, désormais Adjoint au Chef du Raid à Bièvres. À 50 ans, cette mère de trois enfants incarne la compétence et l’expérience à la tête d'une équipe de 380 policiers. Avec un parcours riche et diversifié, Anna Valla revient sur ses années de service, marquées par un passage au Mexique où elle a travaillé pour une association de santé publique avant de reprendre sa carrière en France : « Après un parcours de Police de plusieurs années, où j’ai pu avoir la charge de commissariats locaux, je me suis mise en disponibilité durant quatre ans pour suivre mon mari au Mexique [...]. Rentrée en 2020, j’ai dirigé les districts d’Arles et Tarascon avant d’être nommée numéro 2 à Nîmes, puis numéro 1 ici, en Haute-Corse. »



Des priorités claires : criminalité organisée et qualité de vie

En prenant la tête de la Police Nationale pour la Haute-Corse, Anna Valla a rapidement fixé des priorités, en ligne avec les préoccupations locales et nationales. La lutte contre les trafics de stupéfiants et la criminalité organisée est au cœur de son action : « L’un de nos axes prioritaires, sur lequel nous avons déjà des réussites depuis ma prise de fonctions, est celui de la lutte contre les trafiques de stupéfiants et la criminalité organisée. Nos récentes saisies, de cannabis notamment, montrent que notre travail porte déjà ses fruits », confie-t-elle.



Cependant, elle précise les particularités de la lutte contre ces fléaux en Corse, notamment l’absence de points de deals visibles : « En Corse nous avons une difficulté que l’on rencontre moins sur le continent : les points de deals ne sont pas visibles dans l’espace public. Nous nous appuyons davantage sur nos services de renseignements et, surtout, sur une très active collaboration entre tous nos services. »



Préservation de la qualité de vie à Bastia

Si la lutte contre la criminalité est une priorité, Anna Valla veille également à maintenir la qualité de vie en Haute-Corse, notamment à Bastia, où elle constate une délinquance relativement faible : « Nous avons très peu de délinquance générale en Haute-Corse, plus précisément à Bastia et ses alentours. Nous nous devons absolument de préserver cela, en assurant encore davantage la sécurité des citoyens bastiais. »

Dans cette optique, la Directrice renforce la coopération avec des institutions clés, notamment la JIRS de Marseille, le procureur de Bastia Jean-Philippe Navarre et les parquets financiers. À cela s’ajoute une surveillance accrue concernant l'immigration illégale et le travail dissimulé, avec des brigades spécifiques aux aéroports de Haute-Corse : « Nous sommes très vigilants sur les saisonniers qui viennent travailler en Corse », conclut-elle.