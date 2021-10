Bastia : la mort de Jacques Culouscou

Le sport c'était sa vie. Il le pratiquait avec bonheur dans toutes les disciplines.

Le foot avec le club de la presse de la Haute-Corse, le rugby avec Bastia XIII.

Les amitiés réelles et solides qu'il avait nouées dans tous les milieux, lui ont permis de skier sur les pentes de l'île ou de s'adonner à de belles descentes sur le Golu avec les frères Ghisoni.



Ce lundi est venue l'heure de la fin du match.

Jacques Culouscou, un homme de caractère et au physique solide comme ses Hautes-Pyrénnées natales, s'en est allé plongeant dans l'affliction tous ses parents et les nombreux amis dont le cercle n'a jamais cessé de s'élargir depuis son arrivée en Corse et son union avec l'inamovible secrétaire de l'agence Corse-Matin de Bastia, notre amie Judith Cerani et son beau village de Bisinchi.





En cette pénible circonstance Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à son épouse Judith, à ses enfants Samuel et Emilie, à ses petits-enfants à ses parents et à tous ceux qui pleurent l'homme et l'ami.



.