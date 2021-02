Bastia : la Vierge Marie, couronnée

Cette année la célébration de la Fête de Notre-Dame de Lourdes a pris une allure d’évènement grâce au dynamisme du Père Nicoli et de son équipe. Rappelons que depuis le 7 janvier, l’église abrite le reliquaire de Sainte Bernadette. Une première en Corse.

Quant à la neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame de Lourdes de ce jeudi 11 février, elle a débuté le 2 février avec des moments forts, très forts : la venue de Sœur Bernadette Moriau, 81 ans, 70ème et dernière miraculée de Lourdes ou encore la présence aux offices de Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du Sanctuaire de Lourdes.

«La neuvaine se termine ce jeudi 11 février, jour de la fête de Notre Dame de Lourdes » indique le Père G.Nicoli. « et nous sommes dans la même circonstance calendaire que le 11 février 1858 où la Vierge apparut pour la 1ère fois à Bernadette Soubirous à la grotte de Massabielle, près de Lourdes».





Et beaucoup de monde ce jeudi dans l’église, dans le plus grand respect des gestes barrières et des conditions sanitaires exigées.

La messe solennelle de 10h30 a été célébrée par le Père Nicoli en présence de son vicaire le père Paolo, le Père Pinelli, archiprêtre, curé de Ste Marie, le Père François-Dominique du couvent Saint Antoine, le Père Richard de Moltifao, le père Boccheciampe de Porticcio, les diacres Ange-Marie Bastelica, Jean-Vitus Risticoni et Gérard Zanzi et de nombreux confrères de L’Immaculé Conception, de Saint Joseph, de Sainte Lucie. Une fête Lourdes qui, comme l’a précisé le Père Nicoli, ne met pas un terme aux festivités car la relique de Sainte Bernadette sera présente à Bastia jusqu’au 18 février, jour de la Sainte Bernadette* :



«Aujourd’hui ne s’arrête pas notre dévotion à Ste Bernadette. Il reste une semaine avant le départ du reliquaire pour Lourdes. Alors venez prendre un temps de paix. La grotte de Massabielle est loin mais Bernadette est là, avec nous et cela vaut la peine, dans ce temps qui est contrarié, ce temps qui vit de vos épreuves, de pouvoir s’offrir gratuitement 5 minutes, 10 minutes, ¼ d’heure, ½ heure de silence et de paix devant la figure de cette sainte qui nous ouvre à l’espérance. Cette espérance nous avons essayé de la manifester pendant tout ce mois et on va continuer jusqu’au 18 février*, au moins. Cette espérance s’est manifestée grâce à la générosité et la disponibilité des nombreux paroissiens de ND de Lourdes…… (..). Mais je n’ai pas fait venir les reliques pour vous montrer qu’ils avaient confectionné un beau bijou en Espagne. Je l’ai fait venir pour qu’il y ait quelque chose qui change en vous. Et ma mission de Pasteur, et celle du Père Paolo, va être d’accompagner ce temps fort que nous avons vécu pendant 40 jours, pour que tout au long de notre vie, nous puissions réentendre ce que la Vierge Marie a dit avec force et ce que Bernadette a tenu comme conviction profonde. Parce que sinon nous aurons gâché toutes ces grâces que le Seigneur nous donne chaque jour pour pouvoir vivre en sainteté…. Tant que nous croirons que Dieu n’est pas essentiel à notre vie, alors nous passerons à coté de la plaque……. Le véritable bonheur qui a touché le cœur de Bernadette à Lourdes, c’est le regard de cette belle dame. Chaque jour le Seigneur s’adresse à nous comme à une personne, comme à ses enfants. Alors faites comme Bernadette, laissez-vous surprendre par le Seigneur. Ouvrez votre cœur, laissez vous toucher, c’est une aventure un peu folle, une aventure un peu extraordinaire qui va vous être proposée. Vous allez prendre des chemins que vous ne pensiez jamais prendre… ».

Peu après la célébration, nouveau moment fort avec une belle surprise qu’avait réservée le Père Nicoli à ses fidèles dans le jardin attenant à l’église. « C’est un moment important, un symbole, que de couronner notre Vierge présente dans ce jardin».



CNI vous fait revivre en images cette fête de ND de Lourdes…

---

*Fête de Sainte Bernadette Soubirous le 18 février

8 heures Chapelet

8h30 Messe

16 heures Chapelet suivi des louanges mariales

16h30 Messe solennelle.