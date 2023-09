Bastia : la Galerie Noir et Blanc décentralise ses expositions

Pierre Barat, mis à l'honneur à la Galerie Noir et Blanc en juin 2023, expose quant à lui ses œuvres magnifiques dans un cadre tout à fait exceptionnel : l'église San Michele de Murato. Cette exposition, réalisée en partenariat avec la mairie de Murato, se déroulera du 15 au 17 septembre 2023, dans le cadre des journées du Patrimoine.



Pierre Barat a choisi la superbe église du village comme sujet central de son travail, présentant 16 tableaux, dont certains inédits. Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et de l'École Nationale des Arts Décoratifs en 1953, Pierre Barat est un artiste de renom, récipiendaire de nombreux prix prestigieux, notamment le Prix du Musée d'Art Moderne de Paris, le Prix de l'Institut de France et le Prix du Salon National des Beaux-Arts. Son travail a été exposé en France et à l'étranger, notamment en Allemagne, en Suisse, en Irlande, en Espagne, au Japon, en Italie et en Suède. Des institutions de renommée mondiale, telles que le Centre Georges Pompidou, le musée de Tucson (Arizona) et le musée de Dublin, possèdent des œuvres de Pierre Barat dans leurs collections permanentes.

Cerise sur le gâteau, le vernissage de l'exposition à Murato, prévu le vendredi 15 septembre à 18h, sera agrémenté d'un concert exceptionnel. Le trio composé de Paul-Antoine de Rocca Serra au violoncelle, Anne Gambini au violoncelle et Emil Tamagna à la guitare promet une soirée musicale mémorable pour célébrer cet événement artistique unique.