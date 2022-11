Bastia : la CAB se mobilise pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Cinéma le Régent / Projection et table ronde

➢ 14 h 30 / Diffusion du documentaire « Elle s’appelait SIRIMA ».



➢ 15 h 45 / Table ronde avec 5 classes de lycéens du Lycée Giocante en présence de la réalisatrice Pascale THIRODE et d’acteurs institutionnels et associatifs.



COSEC du Fango / Manifestation sportive, concert et soirée festive

➢ 19 h 00 / Présentation.



➢ 19 h 45 / Ouverture par l’équipe des Cheerleader de Furiani.



➢ 20 h 00 / Démonstration sportive de l’équipe de Derby Roller « Castagne ».



➢ 21 h 00 / Concert du groupe No Futal / Food Truck / Buvette.