Bastia : la CAB fait un pas de plus vers les centrales photovoltaïques

La Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) poursuit son ambition d’avoir une énergie la plus décarbonée possible. Dans le cadre de son action visant à développer le recours aux énergies renouvelables sur son territoire, la CAB a présenté au conseil communautaire du 19 février les résultats de son appel à projets concernant des centrales photovoltaïques, afin de produire une énergie la plus verte possible. Cette consultation fait suite à la signature du Contrat pour la réussite de la transition écologique (CRTE) conclu avec l’État et la Communauté de communes de Marana-Golo en octobre 2021.







Dans cette perspective, la CAB souhaite aller plus loin dans son plan de sobriété énergétique en installant des centrales photovoltaïques sur des complexes omnisports évolutifs couverts (Cosec). Pour l’heure, quatre sites (Cosec de Furiani, du Fango, de Montesoro et le quai de transfert de Teghime) devraient être concernés par ces nouveaux équipements qui devraient voir le jour en 2026.







Un bail de 20 ans renouvelable deux fois







La CAB a étudié la candidature de trois entreprises, à savoir Girasole Énergies, Corsica Sole et Corsica Energia. Au final, la CAB a décidé de retenir l’offre proposée par Corsica Energia qui, à la différence de ces concurrents, propose de meilleures retombées économiques pour la CAB, tout en ayant une qualité technique et une capacité électrique équivalente à ses homologues, le tout avec une offre moins chère que les autres. « Pour nous, ce projet représente la production d’une énergie propre et, dans un second temps, une production d’hydrogène vert », souligne Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. En effet, la société Corsica Energia et sa filiale DepHy, spécialisée dans l’hydrogène vert, ont la possibilité d’exploiter cette nouvelle source d’énergie sur le territoire de la CAB, une donnée importante lorsque l’on sait que les prochains bus commandés par la Communauté d’agglomération rouleront avec ce combustible.







Avec ce projet, la CAB s’engage pour un bail emphytéotique administratif de vingt ans renouvelables deux fois, le tout pour une durée maximale de soixante ans. De son côté, Corsica Energia s’engage à créer sept emplois et pourrait même ajouter trois postes supplémentaires si jamais l’entreprise venait à développer l’hydrogène vert sur le territoire de la CAB.