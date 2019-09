Bastia : l'école Subissi fait sa rentrée avec deux nouvelles classes

Ce mardi à huit heures et demie, il était temps pour les élèves de rejoindre leur enseignant après deux mois de vacances bien méritées. A l'école Subissi, les CE1 ont pu rejoindre deux nouvelles classes entièrement bâties durant l'été.



La construction de ses deux nouvelles salles de classe s'inscrit dans une politique de grands travaux de la ville de Bastia. Depuis janvier, la mairie a investi 600 000 euros dans la rénovation et l'entretien des bâtiments scolaires. Tous les dortoirs et salles de motricité des écoles maternelles de la ville ont été climatisés. Un travail de végétalisation des cours de récréation a été effectué dans certaines écoles.



L'école Subissi a profité de ces aménagements devenus nécessaires, en effet le bâtiment datait des années 80. En charge du projet, Ivana Polisini, l'adjointe au Maire déléguée à la Politique Educative explique "Avec la nouvelle mesure Macron sur le dédoublement des classes dans les zones REP (Réseau d'éducation prioritaire), l'école Subissi devait créer deux nouvelles classes pour les CE1. Nous avons fait le choix de construire deux salles de classe climatisées pour le confort de tous."



Dans la continuité d'un vaste plan de réaménagement, l'espace de l'école Defendini a été optimisé pour créer une nouvelle classe.