Bastia : l'association Terra Brasil sort de son sommeil

«Le Brésil c’est la terre du contraste, de la pluralité, des couleurs, des échanges » souligne Gilles Hillion qui a créé « Terra Brasil » en 2002. Très active, en 2014 elle avait même permis l’installation d’un consul honoraire, Mario Sanches, rue Napoléon à Bastia. La nouvelle, passionnante mais très prenante activité de Gilles Hillion, restaurateur réputé place d’Armes (Le Cargo), avait mis quelque peu en sommeil les activités de l’association.







« Le but de cette association que je redynamise aujourd’hui, est de partager toute la culture brésilienne en Corse et de permettre sa découverte à travers formations, manifestations culturelles et artistiques, faire découvrir le Brésil au travers de toutes ces facettes. Et quel meilleur guide que l’art ».





Aujourd’hui Gilles Hillion relance l’activité de l’association en se dotant d’un directeur artistique mondialement connu : le guitariste Toninho Do Carmo. Musicien, guitariste, compositeur, originaire de Honório Bicalho, un village de l’état de Minas Gerais.

« A mes débuts j’ai accompagné Célio Balona dans les bals au Brésil » indique Toninho. « Ensuite j’ai joué, entre autres, avec Maysa, Dorival Caymmi, Emilio Santiago, Lo Alva, Catia Werneck et enregistré avec les frères Borges, Tino Gomez, Júnia Horta... En France, à partir de 1984 grâce au Festival de musique de Nice, j’ai travaillé avec Nazaré Pereira, Monica Passos, Luiz Antonio, Célia de Oliveira et jusqu’à son dernier concert, en 2009, avec Georges Moustaki, que j’avais rencontré en 1986 ».





Le public des « Musicales » de Bastia l’avait découvert en 1984. Il a aussi connu le chanteur Dany Brillant à ses débuts aux « Trois Mailletz ». Toninho collabore et participe aussi aux créations du Théâtre de l’Opprimé depuis 1999. En 2016 avec sa femme Maria Teresa, au chant, et le Moustaki Quintet, il avait sorti un superbe album intitulé « Pour un ami » où ils reprenaient des succès du « métèque ».

« Je vais m’appuyer sur ce grand artiste que je connais depuis 1987 pour faire le renouveau de l’association » souligne encore Gilles Hillion. « Ses compétences, ses connaissances vont m’aider dans le domaine du théâtre, de la musique, du cinéma. On a ainsi de nombreux projets dans tous ces domaines et aussi sportif. Des rencontres autour de la guitare bien sûr mais aussi de la cetera, des polyphonies ». A suivre donc très prochainement…

Terra Brasil est de nouveau en marche !