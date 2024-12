Bastia : l’artiste Cyril Maccioni expose à la galerie L’Atelier de Co

Voilà un peu plus d’un an que Corinne Leccia a ouvert cette petite galerie, « l’Atelier de Co »* à deux pas de la Cathédrale Ste Marie à la Citadelle de Bastia. « J’y invite les artistes qui me plaisent, qui ont un message à transmettre » souligne notre hôte. « Les expositions ont lieu toute l’année, des expositions personnelles pour mettre à l’honneur un artiste ». En cette période de fête, et jusqu’au 22 février, l’artiste en vedette n’est autre que Cyril Maccioni , sculpteur et plasticien à la renommée internationale. C’est à son plus jeune âge que le jeune corse se découvre une passion pour la création. Il imagine, crée, transforme et détourne des objets de leur fonction originelle pour en faire des pièces uniques avant de passer à une autre. Diplômé de l'université de Corse, il sera ensuite pompier ou mannequin professionnel. En 2013, il installe son atelier à Vignale. Autodidacte, ses mains magiques donnent expressions à différentes matières : béton, bois, acier, verre, plexiglass, tissus et matériaux composites. Cyril Maccioni imagine, conçoit et produit lui-même ses projets de A à Z et chacune de ses créations n’existe qu’en un seul exemplaire. «Je me nomme artiste libre, ne me fixe aucune limite dans ma démarche créative » explique-t-il. Au fil des années il s’est imposé comme l’un des sculpteurs corses les plus talentueux de sa génération. Et son talent est reconnu et prisé dans le monde entier.« Cette exposition à l’Atelier de Co se veut intimiste, d’où son nom En Aparté » souligne l’artiste. A l’intérieur, tout juste une dizaine d’œuvres. «J’avais envie de cette intimité pour rencontrer mon public car j’aime parler avec les gens. C’est vraiment une expo à mon image avec une sélection d’œuvres avec des clins d’œil, des symboles, des messages un peu cachés ». Des œuvres mettant en lumière des animaux, réalisées en fibre de verre ou des inclusions en résine transparente : dauphin, manchot, aigle…. Le 12 octobre dernier, sur commande de la commune de Vignale, le sculpteur avait installé une œuvre en bord de route à Funtanone di Vignale. Cette œuvre monumentale en fibre de verre et résine, intitulée « Hermann Osmosis » est dédiée à la tortue Hermann et entend sensibiliser le public aux espèces menacées.Parmi les nombreux projets de l’artiste : une vente aux enchères à Paris pour l’association Arc en ciel. «Cette soirée organisée par la galerie Bel'arti , se déroulera à la Maison de l'Amérique latine à Paris ce 14 décembre. L'œuvre que je présenterai pour l'occasion est assez particulière, il s'agit de Golden Buffalo, une pièce unique dont la finition est entièrement réalisée au couteau ». L’artiste sera ensuite en voyage à travers l’Europe pour des expositions en 2025 à Strasbourg, Milan, Barcelone …et de nombreuses commandes publiques qui courent jusqu’en 2028 !Parmi celles-ci, une quinzaine d’animaux de diverses tailles pour un parcours artistique à Vignale qui devrait voir le jour début 2026.