Bastia inaugure le Lab’36A : un chantier innovant pour la réutilisation des matériaux du BTP et l’insertion des jeunes

Ce lundi 4 novembre, devant le bâtiment 36A de la « Cité des Monts, des Lacs et des Arbres », trois stagiaires se sont réunis pour le premier chantier expérimental du Lab'36A, consacré à la dépose et à la réutilisation des matériaux issus du BTP. Ce projet, qui débute alors que la démolition du bâtiment est prévue avant la fin de l'année 2024, vise à former des jeunes de Bastia aux pratiques de construction durable et à la réutilisation des matériaux.



Le Lab'36A se distingue par son approche éducative. En partenariat avec l’AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) et la Mission Locale, il offre à une dizaine de stagiaires une formation pratique axée sur les techniques de construction durable et le réemploi des matériaux, à l'exclusion des éléments contenant de l’amiante. Juliette Ponzevera, présidente de l’OPH2C, souligne l'importance de cette initiative : « Aujourd'hui, il est essentiel que les jeunes s'impliquent dans la transformation de leur quartier. Ce chantier leur permet d'acquérir des compétences valorisantes dans le secteur du bâtiment tout en les rendant acteurs de l'amélioration de leur environnement. »



Ce projet a également pour objectif de renforcer le tissu communautaire local. « La déconstruction peut être violente pour les habitants, car elle touche à des histoires familiales et de quartier. En impliquant les jeunes du territoire, nous apaisons cette transition. » ajoute Juliette Ponzevera.



Nadine Nivaggioni, responsable de la formation à l’AFPA de Haute-Corse, se réjouit des premiers retours : « Ce projet incarne les trois piliers du développement durable – social, économique et environnemental. D’un point de vue social, nous sommes dans une approche de proximité, en impliquant des jeunes du quartier dans un projet qui les concerne directement. Ce n’est pas seulement un chantier, mais une porte d’entrée vers l’emploi et la qualification. » Elle précise que les jeunes sélectionnés ont souvent connu des situations précaires : « Nous avons recruté des jeunes qui, auparavant, enchaînaient les petits boulots ou du bricolage. Grâce à ce projet, ils ont l'opportunité de se former et d’acquérir une qualification solide, ouvrant ainsi la voie à des emplois durables dans le secteur du bâtiment. »



Le Lab'36A ne se limite pas à la formation : il est également la première initiative en Corse dédiée au réemploi des matériaux du BTP. Le bâtiment 36A regorge de matériaux récupérables, tels que des revêtements de sol en granite, des portes et fenêtres, qui seront démontés pour être réutilisés dans de futurs projets. Nivaggioni explique : « L'objectif est de réduire les déchets et l’empreinte carbone de l’industrie du bâtiment en réutilisant ces matériaux, tout en offrant une solution économique pour les projets de rénovation à venir. Ces matériaux récupérés ont une réelle valeur sur le marché. Ils peuvent être revendus à des prix compétitifs, contribuant ainsi à l'accessibilité financière des projets de réhabilitation, tout en générant des retombées économiques locales. »



L'AFPA, la Mission Locale, la ville de Bastia et la coopérative d'architecture Bellastock ambitionnent de créer une filière locale pérenne pour le réemploi des matériaux. Nivaggioni conclut : « Ce programme est maintenant suffisamment structuré pour être étendu à l'échelle nationale, et il pourrait évoluer vers un titre professionnel, ce qui n'existait pas auparavant. C’est un projet à reconduire, et plusieurs acteurs du secteur du bâtiment semblent déjà intéressés à s’en inspirer. »



La municipalité de Bastia appelle à la mobilisation des jeunes et de toutes personnes intéressées à rejoindre ce chantier. La Mission Locale se tient à leur disposition pour les accompagner dans cette formation, qui représente un véritable tremplin vers un avenir professionnel dans le secteur du bâtiment durable.