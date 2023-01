Bastia : double hommage à Claude Papi

« Il était important, à l’occasion de ces 40 ans, de rendre un hommage à celui qui est à ce jour le plus grand footballeur corse » déclare Pierre Savelli. « Si on a lui a dédié cette place au cœur de Lupino, ce n’est pas par hasard. Les parents de Claude habitaient Bassanese et lui vivait non loin de là avec sa famille ».

Si l’enfant de la Cité du sel demeure dans toutes les mémoires des « anciens », les jeunes, le connaissent aussi tant sa légende, son aura est grande. Ce qui a marqué la mémoire des gens c’est bien sûr ses qualités footballistiques mais aussi sa gentillesse, sa …corsitude.





« Claude Papi au-delà du footballeur de grand talent était un corse dans l’âme et d’ailleurs il n’a jamais voulu répondre aux sollicitations de grands clubs français ou étrangers » souligne Didier Grassi, conseiller municipal. « Sa vie, c’était ici, en Corse avec sa famille, ses amis, les boules, la chasse et la macagna. Car on le sait un peu moins mais il adorait rigoler ».





Présents en ce froid samedi matin de janvier, son épouse sa fille, de nombreux amis, des élus et Lionel Boisseau, le réalisateur de « Claude Papi, itinéraire d’une légende ». Témoignages ….