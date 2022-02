Bastia : deux nouveaux postes de dialyse pour répondre aux besoins croissants

Le centre de dialyse Sainte-Catherine, implanté dans le quartier de Toga, en face de l'ancienne clinique Zuccarelli à Bastia, est désormais doté de 12 générateurs Baxer Artis de dernière génération. L'acquisition de ces deux nouveaux appareils dédiés à la dialyse, répond au besoin grandissant de la population du territoire insulaire. Le centre Sainte Catherine garantit désormais aux patients une prise en charge et un confort optimal.





« L’installation de ces deux nouveaux postes répond à un besoin de la population de Haute-Corse, affirment les docteurs Mountassir Benzakour et Davide Sala qui interviennent au sein du centre en parfaite collaboration avec le Centre Hospitalier de Bastia. Nous anticipons les besoins des patients et organisons au mieux, ensemble, l’offre de soin du territoire », explique Franck Vanlangendonck, directeur des établissements Almaviva Santé de Corse dont dépend le centre de dialyse Sainte Catherine.





En Haute-Corse, le Centre Hospitalier de Bastia accueille les patients éligibles à une dialyse « lourde » ou « médicalisée ». Les autres patients sont orientés vers le centre de dialyse Sainte-Catherine. « Nos patients sont autonomes. Ils viennent le temps de leur traitement et repartent seuls ou en véhicule sanitaire. Par ailleurs, la localisation de notre centre incite nombre de vacanciers dialysés à nous solliciter pour leur prise en charge lors de leurs séjours sur notre île », reprend le directeur d'Almaviva Corse.





Pour rappel, 155 patients nécessitent une dialyse en Haute-Corse. Quatre centres sont habilités à leur procurer les soins nécessaires : le Centre hospitalier de Bastia, le centre Sainte-Catherine, un centre à l'Ile-Rousse mais aussi un à Aléria.