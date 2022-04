Bastia : des collégiens corses et espagnols unis contre le harcèlement

« Nous avons accueilli ces élèves espagnols et leurs 3 professeurs d’histoire/géo dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire » explique Anne Malka, la principale du collège de Montesoro à Bastia. « Si nous n’avons pas eu de cas chez nous, c’est un sujet qui nous tient à cœur car on s’aperçoit qu’avec les réseaux sociaux les cas peuvent apparaitre. Nous avions déjà participé avec de nombreuses classes à l’opération -Non au harcèlement- avec des affichages ».



Lundi sont arrivés de l’IES Aguas Vivas de Guadalajara, près de Madrid, une vingtaine de collégiens de 3ème. « Le projet a été porté dans le cadre du programme Erasmus » ajoute Sophie Arbogast, principale adjointe de l’établissement. « Il a été mis en place par nos enseignants en langues Emmanuelle Albertini, Anael Pasqualini, Corinne Luiggi, Annick Lamy, conseillère psychologue du collège, Brigitte Sabaud, CPE en charge du harcèlement, et Vaishnan Salunke, assistante en langue anglaise ».

En retour, avec leurs élèves de plusieurs classes, elles se déplaceront au mois de mai à Guadalajara. « Les langues de travail étaient l’anglais, l’espagnol et le français » précise Anael Pasqualini, professeure d’anglais. « L’opération était intitulée Stop Bullying. Elle était axée sur la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement. On avait en amont formé des médiateurs, des élèves de 3ème, pour sensibiliser les plus jeunes à cette question. Durant cette semaine de travail, on a fait notamment une BD sur le sujet, un travail par paires, espagnol/corse, sur des acrostiches et diverses activités au sein d’ateliers. Les travaux seront affichés dans la cour du collège ».



Les élèves ont aussi planché sur l’histoire de Bastia, visité son musée, ses églises, ses principales rues et effectué une sortie à St Florent. Maria, élève de l’IES de Guadalajara découvrait la Corse pour la 1ère fois. « Ce qui m’a frappée c’est qu’à St Florent on pouvait voir la plage, la mer et la neige sur les montagnes ! C’est magique. On a pu constater que Bastia avait une belle histoire, une identité. Il y a un bel héritage historique en Corse. On avait déjà travaillé par Erasmus à des échanges avec des collèges du Portugal et une opération nommée Convivencia. On travaille par groupes avec pour but de générer une bonne ambiance dans notre collège. Grâce à ce travail nous n’avons aucun cas de harcèlement dans notre établissement alors que cela existe dans d’autres écoles et c’est un problème grave. Au début on avait un peu peur de pas pouvoir communiquer mais tout s’est bien passé, en utilisant l’anglais, l’espagnol ou le français. On est tous tombés d’accord pour dénoncer et combattre le harcèlement. Pour essayer de le comprendre aussi. Un harceleur c’est quelqu’un qui n’est pas bien dans sa peau, qui agit par vengeance contre la vie ».



Dans quelques semaines nos jeunes corses et leurs enseignants iront rendre visite à leur tour aux jeunes espagnols qu’ils ont accueillis ici. « On leur fera visiter notre ville, mais aussi le musée de Madrid et Tolède, fief du roi d’Aragon qui a un lien avec la Corse » indique Maria.