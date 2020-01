Bastia : des cadavres de sangliers à A Rinella

Maria Bettina Colonna le Jeudi 2 Janvier 2020 à 14:24

Le sanglier tend à devenir un animal nuisible et aujourd'hui il n'est nul besoin d'aller vers lui, c'est lui qui vient vers vous. En tout cas on en voit de plus plus souvent aux abords des villes et ils sont de plus en plus nombreux à s'aventurer dans les rues de nos cités. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Ceux qu'une de nos lectrices a découvert dépecés ou dont les cadavres ont été jetés dans le maquis n'étaient pas véritablement dans ce cas de figure. C'est du côté de A Rinella où elle se promenait en cette matinée ensoleillée de jeudi qu'elle a fait cette découverte.

