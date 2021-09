Bastia : c'est la reprise des Showcases à Una Volta

Composé de Frédéric Bourreau-Micaeilli et Jean-Antoine Raffalli, le duo bastiais PlayOut est une formation de rock garage à l'image de son île : brut, insoumis, libre. Des amplificateurs de guitares poussés dans leurs derniers retranchements, une batterie présente et entêtante qui supplée le rythme de la basse, PlayOut surfe à la frontière du chaos, entre composition intense, énergie pure et beauté du groove. Puisant dans les racines du rock, voguant de l'indie à l'alternatif, PlayOut ne cache ni ses ambitions ni ses influences et s'amuse de l'essentiel sur des riffs ravageurs, un son pur et non filtré. Le duo entend bien réveiller la scène rock hexagonale, en mariant la simplicité à un rock limpide où larsen, voix saturées et distorsions ne cessent de résonner.Jeudi 30 septembre à 18h30Centre Culturel Una Volta - Rue C. Campinchi - BastiaEntrée Libre