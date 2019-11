Bastia XV : Second déplacement, seconde victoire

Bastia XV pour son second match se déplaçait de nouveau sur le terrain de Saint-Maximin.

Cela n'a pas pour autant entamé l'ardeur des rugbymen visiteurs qui ouvrait la marque dès la 12e minute à la faveur d'une pénalité réussie par Rémi Fouilloux.

Dans la foulée les visiteurs aggravaient la marque toujours par l'intermédiaire du même Fouilloux qui allait à l'essai puis transformait son action victorieuse.

Les Varois parvenaient certes à rester dans le sillage des visiteurs après ce drop réussi à la demi-heure de jeu, mais sur le renvoi Caselli récupérait le ballon et allait le déposer dans l'en-but adverse !

Fouilloux se chargeait de la transformation tant et si bien qu'à la pause Bastia XV virait déjà en tête (3-15).

Et confirmait sa supériorité dès la reprise avec deux essais consécutifs à son actif, œuvres de Casta nier et du capitaine bastiais Guillem, tous deux transformés par l'inévitable Fouilloux.



Dès lors la cause (3-29) était entendue, c'est ce qui incitait sans doue les Bastiais à faire d'indiscipline sanctionnée par des cartons (blanc et jaunes -2-) mais même s'ils disputaient les 15 dernières minutes à 14 les visiteurs ne cédaient que très peu de terrain à leurs adversaires.

Score final : 8-29 en faveur de Basta XV