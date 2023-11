Bastia : Une troisième alerte à la bombe dans deux collèges

Comme mercredi et jeudi, les deux établissements scolaires ont reçu ce vendredi matin, un e-mail prévenant d’une menace. Les élèves du collège de Montesoro ont été dirigés vers le Cosec Pepito Ferretti en attendant l’intervention des forces de l’ordre. Le passage d’une équipe cynophile a pu confirmer que le risque était écarté. La levée de doute s’est terminée à 9 heures permettant à chacun de réintégrer l’établissement en toute sécurité. Peu de temps après, à nouveau, des équipes techniques de la police nationale ont été dépêchées au collège Giraud afin d’effectuer la levée de doute. Dans l’attente, les élèves ont été évacués et mis en sécurité. Tout le monde a pu réintégrer l’établissement en toute sécurité vers 10h40, indique la préfecture dans un communiqué.Les chefs d'établissement ont reçu un mail signalant la présence d'une bombe, déclenchant ainsi l'évacuation préventive des collèges et lycées.