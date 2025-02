Bastia : Une opération de contrôles routiers conduit à 5 interpellations ce week-end

Alcool, stupéfiants et conduite dangereuse restent des comportements récurrents sur les routes de l'ile. Le bilan des contrôles routiers menés ce week-end à Bastia par la police nationale de Haute-Corse en témoigne. Dans un post Facebook publié ce lundi 17 février, les forces de l’ordre annoncent avoir interpellé cinq conducteurs pour des infractions graves.



Parmi eux, certains ont été arrêtés pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. D’autres cumulaient plusieurs délits, comme ce conducteur contrôlé sans assurance et malgré une suspension de permis. Un automobiliste a également refusé d’obtempérer, mettant en danger les usagers et les policiers.



"La consommation d’alcool ou de drogue au volant est l’une des principales causes d’accidents graves", rappellent les autorités, qui assurent que ces contrôles se poursuivront pour lutter contre ces comportements à risque et renforcer la sécurité routière.