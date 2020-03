Bastia : Une librairie en drive pour confinement en mode lecture

Certes nous avons tous dans nos bibliothèques de quoi lire ou relire, mais l’actualité littéraire reste riche.Pour permettre de lire pendant le confinement, la librairie met donc en place un système de drive. Le choix se fait sur Internet via le site* du commerçant.Cliquer sur un bouton donne alors accès à la totalité du stock de la librairie, soit plus de 9 000 titres !.Votre sélection faite, ne vous reste plus qu’à envoyer celle-ci par mail via un formulaire proposé par le site.Les commandes passées du lundi au jeudi seront à récupérer les vendredis et samedis après-midi suivants, en fonction de la disponibilité et uniquement sur RDV fixé au préalable afin de respecter les mesures barrières.Sympa !