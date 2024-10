Bastia : Une fête foraine intergénérationnelle réussie à la Maison Notre Dame

Le samedi 12 octobre la Maison Notre Dame de Bastia a ouvert ses portes à une fête foraine intergénérationnelle qui a permis à des familles, aux résidents, et à de nombreux bénévoles, dont des étudiantes du Lycée de Montesoro et de l’Université de Corte, de partager des instants de joie et de convivialité.



Le programme de la fête comprenait des jeux tels que la pêche aux canards et le chamboule-tout. Les participants ont également pu déguster des collations comme des crêpes, de la barbe à papa et du pop-corn. Des défis intergénérationnels comme la course aux œufs et la course en sacs ont également été au rendez-vous, créant des souvenirs mémorables pour tous, et particulièrement pour les résidents de la Maison Notre Dame, heureux de partager ces moments en famille.



Des moments de partage significatifs

Cette fête foraine a été bien plus qu’un simple divertissement ; elle a permis de favoriser des échanges riches en émotions entre les différentes générations présentes. La diversité des participants a contribué à faire de cet événement un moment unique et marquant. Au-delà du plaisir, ces activités ont également stimulé les capacités cognitives des résidents, apportant une dynamique positive et encourageant les aînés à se dépasser.



« La fête foraine a été un moment significatif de partage pour nos résidents. Voir les sourires sur leurs visages et les rires des enfants a été très gratifiant. Ces interactions intergénérationnelles sont essentielles, car elles enrichissent tous les participants. » Elle a également noté que cette première édition a réussi à instaurer un esprit de communauté, renforçant les liens entre générations et luttant contre l'isolement. « L’engagement des bénévoles et des familles ainsi que l'implication du personnel ont été déterminantes pour permettre à chacun de profiter pleinement de cet après-midi festif. »



Cet événement a donc été un succès, posant les bases pour de futures initiatives visant à encourager les échanges intergénérationnels au sein de la Maison Notre Dame.