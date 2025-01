Bastia : Une exposition pour les 10 ans de la mandature nationaliste

Il y a des anniversaires qui marquent une ville entière. Mercredi 15 janvier, une centaine de personnes se sont pressés au Musée de Bastia pour assister à l’exposition temporaire mise en place par la municipalité. A l’occasion du dixième anniversaire de l’arrivée au pouvoir des nationalistes dans la deuxième ville de Corse, la grande salle au rez-de-chaussée du musée de Bastia fait une rétrospective des actions menées au service des citoyens.



Des changements dans la ville taille XXL

Pour cet évènement, la mairie a décidé de faire les choses en grand, tout d’abord avec Bastiese, le journal trimestriel de la ville, qui revient en détail sur tous les changements menés au cours des dix dernières années, mais aussi avec cette mostra, qui se tient jusqu’au 21 janvier. Initialement, cette exposition aurait dû avoir lieu en juin 2024, mais la mairie a préféré la décaler dans le temps à cause de la dissolution de l’Assemblée nationale d’une part, mais aussi en raison du décès de Jean-Joseph Massoni, adjoint municipal décédé en août dernier.



Pour l’inauguration, la municipalité a invité des personnalités du monde associatif bastiais, mais également des élèves des différentes écoles de la ville pour découvrir les transformations qui ont eu lieu ces dernières années. Dans la grande salle, une dizaine de panneaux explicatifs reviennent sur les chantiers initiés depuis le début de la mandature, tels que la création du Spassimare en 2018, la finalisation de l’Aldilonda ou encore la création du Mantinum en 2020, et dévoilent également les projets à venir, comme la rénovation du théâtre de la ville, la livraison de l’école Gaudin, la modernisation des cités des lacs, des monts et des arbres à Lupino ou encore la requalification de l’immeuble Cézanne, au Fango.



Tous ces projets, qui servent à améliorer le cadre de vie des Bastiais, sont autant de médailles que la municipalité est fière de brandir, tant au niveau des nouvelles infrastructures que des initiatives culturelles et sociales. Cette exposition est surtout l’occasion de retracer le bilan politique des nationalistes depuis leur prise de la mairie en mars 2014, ce dont se réjouit Pierre Savelli, le maire de Bastia. « Nous avions constitué une liste plurielle avec des nationalistes, des gens de gauche et de droite réunis autour d’un projet commun. Au bout de dix ans, ces objectifs ont pour la plupart été atteints, car nous souhaitions changer la ville, faire de la politique autrement et de faire du social, ce que nous avons réussi ensemble ».