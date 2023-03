Bastia : Une deuxième édition pour le festival "Cine donne"

« En 2022, la Communauté d’Agglomération de Bastia a fait un pari : celui de créer un festival dédié aux femmes, à leur représentation, à leur travail, à leur création » rappelle Emmanuelle De Gentili, vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de Bastia, institution initiatrice de cette manifestation qui a été présentée ce mercredi 8 mars à Bastia. « En s’associant à Arte Mare, le festival « Cine donne » est né et le pari gagné. Pour cette édition 2023, nous avons souhaité élargir notre partenariat à l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, qui participent à la solidarité et au lien social sur notre territoire, mais aussi commencer à décliner le festival sur d’autres micro-régions. On retrouvera donc Cine Donne à Biguglia et à la cinémathèque de Lecci. Notre volonté, c’est de sensibiliser le plus de monde et de public possible à l’échelle régionale. La lutte contre les violences faîtes aux femmes est non seulement une condition nécessaire vers le chemin de l’égalité entre les hommes et les femmes, mais elle en est un pilier. La Communauté d’Agglomération a pris cet engagement et s’y tiendra ».Cette 2édition s’annonce bien plus riche, bien plus étoffée que la 1. « L’an passé nous étions partis très tard, deux mois avant le début de la manifestation. Pour cette deuxième édition nous avons eu presqu’un an pour la préparer. Elle très charpentée, très intense, très représentative du travail engagé qui met à l’honneur beaucoup de femmes ».Une autre femme se réjouit de cette initiative, Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture : « C’est une thématique très importante pour la ville et le festival vient agrémenter une saison culturelle déjà riche ».Côté Arte Mare, Michelle Corrotti, présidente de l’association, et Mélanie Manigand, programmatrice, ont dévoilé le programme. « Un peu naïvement, ce festival vient tard à Bastia. D’autres de ce genre existent depuis longtemps ailleurs » explique M. Corrotti. « On peut dire que notre manifestation vagit encore dans ses langes. Si on se réfère à la place de la femme dans le cinéma, il y a encore énormément de travail à faire. Il faut retrousser les manches et ce jeune festival a donc bien lieu d’être. Ce festival est une proposition de programmation de films mais ce sont surtout des moments de discussions, d’échanges, de partage. Nous avons ainsi été très attentifs à ce que les films portent leurs messages ».Afin de toucher tous les publics, « Cine donne » sera présent dans plusieurs lieux de Corse: Cinémas Le Régent, Le Studio et Galerie Noir et Blanc en centre-ville de Bastia, Centre culturel Alb’Oru dans les quartiers sud, Cinéma Paradisu à Furiani, Centre culturel Carlu Rocchi à Biguglia et cinéma Le Galaxy à Lecci.« Nous aurons aussi le bonheur de travailler en milieu scolaire avec les lycées Jean Nicoli, en partenariat avec la bibliothèque Prelà, et Giocante de Casabianca ».« Elle est composée de 18 longs-métrages et 14 courts-métrages » révèle Mélanie Manigand. « Nous proposerons 3 films en sortie nationale et 5 avant-premières. Des films sur des sujets graves mais aussi des films plus souriants et joyeux. Nous avons vraiment effectué un travail de fonds pour asseoir le festival avec notamment des partenaires comme Allindi, la plateforme de courts-métrages, la cinémathèque de Corse, le centre pénitentiaire de Borgo et la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse». Se sont également greffées de nombreuses associations : Alpha, Leia, Opra, Declic, Isatis, la Délégation Départementale aux droits des femmes et à l’égalité…Parmi les moments forts : Une « carte blanche » à la cinéaste espagnole Icíar Bollaín, que les organisateurs n‘ont pas renoncé à faire venir, avec la projection de 3 films. « Les Iconiques » permettront au public de visionner 3 copies restaurées : « Cléo de 5 à 7 », et « L’une chante, l’autre pas » d’Agnès Vara et « Sois belle et tais-toi » de Delphine Seyrig.Outre les projections de films, le public pourra participer à une conférence « Marie Susini » par Isabelle Mattei (Samedi 25 mars à 14h à l’Alb’Oru) et à une table ronde « L’égalité entre les femmes et les hommes » animée par Thierry Benoit (à l’Alb’oru le samedi 25 mars à 14h).Des expositions viendront s’ajouter à la fête. Expo « 9 photographes en détention », à l’ Alb’oru, 35 panneaux réalisés par des détenus du centre de Borgo. Expo « Arlette Schleifer » à la Galerie Noir et Blanc (à partir du 29 mars à 18h).Pour le côté ludique, un quizz « Egalité filles -garçons, parlons-en » en partenariat avec la PJJ (Vendredi 24 mars à 15h30 à la médiathèque de l’Alb’Oru).Outre le travail des élèves du lycée Jean Nicoli avec la bibliothèque patrimoniale Prelà, ceux de Terminale du lycée Giocante se sont aussi impliqués dans le festival en participant à un court-métrage sur la prévention de la délinquance.