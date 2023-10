Bastia : Un vide dressing XXL sur la place Saint-Nicolas

L’évènement incontournable des bastiaises, le rendez-vous tant attendu des fans de mode c’est donc ce dimanche à Bastia. « Participer au vide-dressing est l’occasion de recréer du lien social » explique Ghislaine Ferri la présidente de l’association 2020. « Nos événements sont à échelle humaine, organisés dans divers lieux de Bastia de manière à créer des souvenirs chaleureux, de beaux partages et pourquoi pas, faire de belles rencontres. Il est fondamental pour nous de soutenir les commerces locaux, ainsi chaque événement n’est pas figé dans le temps. Nous avons une vraie volonté de faire découvrir de nouveaux concepts aux participantes ».



Grande nouveauté de cet automne, de nombreux stands de créateurs

«Cette édition automne 2023 est un véritable rendez-vous des branchés de la mode » souligne de son côté Valérie Evangelista de @la.Valerina. « Ce sera l’occasion de dénicher de nouvelles pépites de seconde main pour rehausser vos looks du moment. Mais c’est surtout Responsable, éthique et écolo. Le temps d’une journée on fait un geste symbolique pour notre planète: On recycle, on échange, on transmet ».

De nombreuses animations viendront se greffer sur la manifestation : danses, chants, Miss...