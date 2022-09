Bastia : Un programme étoffé pour les « Ghjurnate Eurupee di u patrimoniu »

« Le patrimoine tient une place importante dans la politique de la ville » souligne Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la culture. « Et le programme mis en place en témoigne avec des activités diverses et de qualité. Une manifestation qui entre bien sûr dans le cadre de notre candidature à Capitale Européenne de la culture 2028 »



Des activités pour tous tous

Comme chaque année c’est le service cher à Philippe Peretti, adjoint au maire en charge du patrimoine, qui a coordonné les actions. «Si le thème retenu cette année à l’échelon européen est le patrimoine durable, nous aurons aussi d’autres regards » précise Caroline Michel, directrice du service du patrimoine de la ville. « Notre catalogue pour ces journées est en effet très varié, solide scientifiquement mais également très ludique. Parmi les innovations pour cette édition 2022, des visites sous-marines »



Jean-Toussaint Bartoli, médiateur au service du patrimoine, détaille « des activités qui veulent toucher tous types de public » : visites généralistes, visites ciblées, en corse et en français, histoire maritime de la ville, nature, peintures et fresques, le Bastia ancien avec ses fontaines, citernes et lavoirs, les coulisses du théâtre à découvrir avant les travaux de 2023, une visite « résistance et liberté », découverte des corporations et des anciens métiers, visite des églises et même ….. d’une épave sous l’eau au pied de la citadelle… «Ces journées seront aussi très ludiques pour les enfants » pointe JT Bartoli. « On leur montrera le savoir-faire des artisans tels potiers, vanniers ou couteliers, une initiation à la photo, à la conservation des livres. Des reconstitutions historiques auront lieu avec des ateliers d’escrime, tir à l’arbalète, danse médiévale»



Partie intégrante de ces animations : le musée de Bastia. « C’est un moment fort de l’année » souligne Sylvain Gregori, son directeur. « Il y a bien sûr notre exposition temporaire Mare furioso, pirates et corsaires en Méditerranée, notre collection permanente, l’exposition photographique sur les pirates à l’Arsenale. Nous aurons un groupe de reconstitution historique autour des Génois, une exposition sur l’armement du haut Moyen-Âge à la Renaissance, une expo sur l’éclairage à travers les âges avec l’association Les Veilleurs des Ombres, des ateliers sur les corsaires ligures, une passionnante table ronde sur La figure du martyr politique dans les sociétés Méditerranéennes contemporaines, une conférence sur Napoléon et sur un personnage peut-être peu connu : Guglielmo Lorenzo, corsaire paoliste et héros maltais ».



A ces 2 journées se mêleront musique et danse avec un concert de l’Ensemble de guitares et mandolines « Corde in Bastia » de Sandrine Luigi, des récitals de la chanteuse Anghjula Potentini, de l’Accademia lirica de Julia Knecht, de la Lyre municipale et une démonstration de danses de la Renaissance en costumes d’époque par le Comité des fêtes et de l’animation du patrimoine de Bastia et son ensemble Balla-Memoria. Un programme qui comblera les plus exigeants.

Voir le programme intégral ci-après.