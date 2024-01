Bastia : Un plan d'action ambitieux pour redynamiser le centre-ville

Contactée, sa première adjointe, Emmanuelle De Gentili préfère préciser : « Il va falloir évidemment du temps. Je tiens à préciser que ce projet a débuté il y a un an et demi, avec le diagnostique. Il a porté sur les 36 rues principales de la ville et particulièrement sur les quatre grandes artères commerciales. On sait également que ce domaine est particulièrement fluctuant. On s’intéresse particulièrement aux typologies d’activités. » La Déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartier ajoute : « Nous ne sommes pas là pour nous substituer mais pour aider. Nous agissons dans le cadre de nos compétences comme sur l’aménagement urbain. Nous pouvons également réglementer. » En effet, un des moyens d’agir est le droit de préemption sur les baux commerciaux ou la taxe sur les friches commerciales. À ce titre, Julien Torre, en charge du développement économique et commercial Action Cœur de Ville Bastia agit dans ce sens. C’est lui qui a facilité l’ouverture d’une librairie jeunesse en lieu et place de San Marina sur le boulevard ( lire ici) . « La ville doit être facilitateur, détaille Emmanuelle de Gentili. Trouver le meilleur compromis pour que ça se passe bien. » Interrogée sur la rue Chanoine Letteron qui attend, depuis des années, un développement annoncé, elle tempère : « Nous sommes pour le moment concentrés sur les artères principales. L’ex rue Droite vient en second rideau. Elle a été piétonnisée, elle va donc devenir plus attrayante. Les pieds d’immeubles doivent accueillir des commerces adaptés au quartier. Ils ont de la valeur. Mais là encore, il faut du temps. » Si la Mairie a choisi de communiquer maintenant sur le sujet, c'est « parce que les choses commencent à se concrétiser. Six installations en centre ville ont été réalisées dans ce cadre. Nous avons un état des lieux qui nous permet de voir plus loin. » Et d’y associer d’autres quartiers ? « Oui, nous venons de lancer une étude autour du marché. On veut les associer à cette grande réflexion. »