Bastia : une librairie jeunesse voit le jour sur le boulevard Paoli

Depuis le 2 novembre, une librairie jeunesse a ouvert ses portes sur le boulevard Paoli de Bastia. Elle est tenue par un couple de libraires qui sont arrivés là pour une bonne raison : « Mon compagnon est Bastiais. On souhaitait vraiment revenir ici, une fois que les enfants seraient grands. Jean-Christophe avait aussi envie de se rapprocher de ses parents, précise Valérie qui connaît bien l'activité. On travaille tous les deux dans l'édition jeunesse, depuis pas mal d'années. Ça fait 30 ans que je vends du livre. »



De la chaussure au livre jeunesse

Le lieu, ils ne l'ont pas trouvé par hasard. « On a commencé à chercher en janvier dernier. On a fait la demande auprès de la mairie. Il faut avouer qu’ils ont un service très efficace pour redynamiser le centre-ville. » Julien Torre, en charge du développement économique et commercial "Action cœur de ville", très actif sur ce dossier, leur a fait plusieurs propositions. « Nous étions partis sur un local un peu plus bas dans la rue. Quand celui de San Marina s'est libéré, Julien nous a immédiatement prévenus. Nous avons visité, signé et, fin août, on attaquait les travaux. » Gros avantage, ce local correspond à leur cahier des charges, ni trop grand ni trop onéreux. « Nous ne sommes pas une franchise, mais nous avions des souhaits, dont celui d’un local suffisamment grand, pour faire vivre deux personnes. 90 m², c’est bien. »



Après avoir abattu une cloison pour libérer une fenêtre et faire entrer la lumière puis aménager l'espace, le couple commence à accueillir du public début novembre. Trois semaines plus tard, le bilan est déjà positif : « Excellent même, détaille Valérie. Tous les jours, les gens nous remercient. Ils se disent heureux de l’offre et du choix que nous proposons, mais aussi de là où nous sommes situés. Des enfants sont déjà revenus à plusieurs reprises. Nous avons des clients qui ont fait le déplacement depuis la Balagne ou Porto-Vecchio. Ils sont venus pour leurs achats de Noël ! »



La 2CV et la coccinelle

Cette fête de fin d'année impacte forcément la vie de la librairie : « Il y a cet espace avec le sapin, le fauteuil et des coussins. Nous allons organiser des lectures de contes de Noël pour les petits, précise Valérie. Il y a aussi cette grande table qui accueille une sélection de livres sur la thématique. Dès janvier, elle sera dédiée à l’activité manuelle : peinture, création, etc. » Les libraires souhaitent aussi accueillir des auteurs, des illustrateurs ou encore organiser des expositions. « On a beaucoup d’idée », s'amusent-ils en chœur. Comme celle d'une librairie itinérante avec leur 2CV Break : « À partir du printemps, ce véhicule va devenir notre succursale. Nous voulons aller à la rencontre de nos lecteurs dans les villages, les quartiers, les écoles ou encore participer à des événements culturels hors les murs », précise Jean-Christophe.

En attendant, c'est une autre "marque de véhicule" qui cartonne, La petite Coccinelle de Delphine Chedru est en tête des ventes à la librairie. « C'est un très beau livre cartonné, tout en transparence et en couleurs, qui invite les tout petits à jouer avec la lumière », détaille Valérie. Il y a aussi l'indétrônable Rebecca Dautremer, un stand lui est même consacré : « Elle est la Queen de l'illustration jeunesse, ses œuvres se vendent très bien. » La librairie propose quelques produits de loisirs créatifs. « Ça ne représente que 10 % de l’offre, mais c'est un petit plus, surtout que la marge sur la vente d'un livre est faible », précise Valérie. Elle est la même pour tous, pour un libraire comme pour une plateforme de vente en ligne. Une concurrence que les libraires ont intégrée : « On sent que le réflexe de commander est ancré ici. Néanmoins, les gens viennent et nous disent : enfin, une librairie jeunesse, je n’aurais plus à commander. » Surtout que Valérie et Jean-Christophe apportent le conseil en plus : « On aide, on aiguille les clients. » Il y a également les deux autres librairies du centre-ville : « Le prix du livre est le même partout. Sur des plateformes comme chez Alma et Papi. On ne se positionne pas comme des concurrents parce qu’ils sont généralistes, alors que nous offrons une gamme différente pour un public jeune, uniquement entre 0 et 16 ans. »



D'ailleurs, sans marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit, les nouveaux libraires se disent prêts à participer aux événements bastiais. « Nous travaillons déjà avec les bibliothèques de la ville. On sent une vraie dynamique depuis notre arrivée. À la fois commerciale et culturelle. Et, au niveau de la clientèle, nous avons l’impression de bénéficier d’un formidable bouche-à-oreille. » De quoi réjouir l'équipe des P'tits bidules qui se tient prêt, le sourire aux lèvres, à « ouvrir l'imaginaire des enfants » en cette fin d'année.