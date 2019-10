Bastia : Un nouveau succès pour I Capi Bianchi, le salon pour bien vieillir

L’édition 2019 de I Capi Bianchi, le salon des seniors de Bastia, a, une fois de plus, atteint ses objectifs.

Plus d’une centaine de personnes ont participé ce jeudi 17 octobre à cet événement gratuit axé sur le bien-vivre (et vieillir) en Haute-Corse.



Les nombreux ainés présents à la salle de fêtes de Lupinu ont pu connaître l’offre de prestations de services qui est multiple sur la ville.

Plus de 40 associations culturelles et sportives mais aussi des structures pour informer le public sur leurs droits, étaient sur place pour présenter à cette importante frange de la population un panel éclectique de possibilités pour « bien vieillir » tant de loisirs que de culture, de vie associative ou de lieux d’accueil et d’hébergement.



Encore un beau succès pour ce rendez-vous, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale et réalisé avec le concours logistique et technique de la maire.