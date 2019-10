Bastia : Un chien arrache une phalange à un homme

Le service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse a été alerté pour une rixe qui se serait produite vers 19 heures non loin de la préfecture de Bastia.

Mais en arrivant sur place point de rixe.

Ils ont trouvé un homme qui venait de se faire arracher une phalange par un chien.





Comment et pourquoi l'homme, pris en charge par les secours, a t-il été mordu par ce chien dont le propriétaire n'aurait pas été loin au moment des faits ?

Est-ce la conséquence de la rixe pour laquelle le SIS a été alerté ?

Il était difficile, ce dimanche soir, de savoir ce qui s'était réellement passé.

Il appartiendra à la sécurité publique de la Haute-Corse de l'établir.