Bastia : "U teatru di l’arti" des collégiens de Giraud

De novembre 2022 à juin 2023, 37 élèves du collège Giraud, répartis du niveau 6e à la SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté), ont entrepris une exploration photographique approfondie du théâtre municipal de Bastia. Encadrés par Guy Marc Nicolaï, principal du collège Giraud, les professeurs Françoise Marchetti, Catherine Tomes, et Christian Gutierrez, directeur de la SEGPA, les élèves ont travaillé en groupes de niveaux.

L'objectif était de documenter le théâtre avant les travaux de rénovation, en capturant tant son architecture extérieure que son intérieur. Chaque groupe s'est focalisé sur des aspects spécifiques, couvrant le péristyle, la fosse, le plateau, les coulisses, les couloirs, la salle Tommaso Prelà, et le matériel technique tel que les éclairages. À l'aide d'appareils numériques reflex montés sur trépied, les élèves ont cherché à reproduire les mêmes points de vue, conservant ainsi une mémoire visuelle du lieu avant sa transformation.

Valérie Rouyer du Centre Méditerranéen de la Photographie souligne l'importance de ce projet dans l'éducation artistique des élèves, les encourageant à « regarder et à interroger la photographie à travers une approche documentaire. »





L'histoire capturée en images

L'exposition présente un parallèle visuel entre les photos contemporaines prises par les élèves et des archives photographiques du théâtre avant sa rénovation en 1981. Cette juxtaposition permet de témoigner de l'évolution du bâtiment au fil des années, offrant une vision unique de l'histoire du théâtre de Bastia.

Les planches photographiques, commentées en bilingue corse-français, mettent en évidence les transformations du théâtre et les efforts des élèves pour préserver la mémoire visuelle de ce lieu emblématique. L'exposition, initiée grâce à la collaboration entre le Centre Méditerranéen de la Photographie, la Bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà, et le collège Giraud, constitue un véritable témoignage culturel.

Philippe Peretti, en charge du patrimoine à Bastia, représentant le maire Pierre Savelli, a salué le travail des jeunes collégiens : « Il faut féliciter ces jeunes qui ont effectué un important travail de mémoire. Un travail utile pour la ville et on les en remercie. » Cette reconnaissance souligne l'importance de ces initiatives éducatives qui contribuent à préserver et à célébrer le patrimoine culturel local.





Une exposition au service de la mémoire

Cette exposition, conçue comme itinérante, s'ouvre à une variété de publics et vise à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de préserver l'histoire et la mémoire collective de leur ville. Les établissements scolaires peuvent également solliciter une itinérance de l'exposition sur demande, en contactant Linda Piazza au 04 95 58 46 07.