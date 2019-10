Bastia : Très beau succès pour la première de « A serra di u Capicorsu »

Les coureurs devaient ainsi passer par les deux sommets emblématiques du Cap Corse, «A cima di e Follicce», à 1 322 m puis le «Stellu» à 1307 m». Une course en montagne particulièrement difficile que l’on pouvait effectuer en solo ou en relais avec un 1er tronçon entre Centuri et le col Saint Jean, 32 km, et un second entre le col et Bastia, 24 km.

Partis de Centuri à 6 heures samedi matin « à la frontale », Noël Giordano, Fred Callier et Jean-François Hautin ont parcouru la distance en 6h31mn57sec.

Amis dans la vie, habitués des courses de montagne, ils ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main. Quelques minutes plus tard sur le Vieux Port de Bastia transformé en un véritable village du Cap Corse avec ses artisans, Julie Marini, première féminine coupait la ligne d’arrivée … (voir classement complet ci-dessous)

CNI était présent sur le Vieux Port en compagnie des organisateurs de l’Associu Mantinum