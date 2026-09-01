Bastia - « Tragulinu di ritratti in Bastia - Obscura Machine à Bastia »

Matthieu Cauchy est photographe documentaire, diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art, le 75, à Bruxelles et de l'ENSP Arles. Romain Cavallin est lui aussi photographe documentaire, également diplômé de l’École Supérieure des Art de l’Image, « le 75 », à Bruxelles où il est professeur depuis 2023. « Cette exposition présente une sélection de portraits-photographiques réalisés dans le cadre du contrat de ville d’agglomération de Bastia, par ces deux photographes, invités par le CMP » nous explique Marcel Fortini, directeur du CMP, Centre Méditerranéen de la Photographie. « Tous les deux ont sillonné les quartiers sud et le centre ancien de Bastia en 2024 et 2025 à bord d’une camionnette itinérante transformée en appareil photographique et en laboratoire argentique, la Obscura Machine ». Durant plusieurs jours Ils se sont ainsi installés dans plusieurs lieux de la ville : Place Claude Papi, boulodrome de Lupinu, Appuntu, rue des Mulets, San Gaetano, plage de l’Arinella, square Nelson Mandela, cité des Lacs, des Monts et des Arbres. « Venus à leur rencontre les habitants de ces quartiers se sont faits « tirer le portrait », seuls, en couple, en groupe, entre amis ou en famille. Ils ont ensuite suivi tout le processus de développement pour repartir avec leur portrait photographique gratuit réalisé en argentique. Cette étape artistique à Bastia de l’Obscura Machine a été l’occasion d’offrir un formidable espace de rencontres et de création avec les habitants des quartiers et de construire une mémoire vivante de la cité ».



-----

« Tragulinu di ritratti in Bastia - Obscura Machine à Bastia »

Jusqu’au 29 septembre à L’Appuntu, 3 rue des Mulets – Bastia.

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h

Entrée libre.

