Bastia : Si stà bè in piazza, acte 2

On pourra apprécier le travail de Acquadila, A Pedra, Arega, Atelier Couture, Atelier d’Anna Dea, Arega Bella Tchix, Callysth, é Di Nina, Germès Créateur Isula Parfums Jo’s Kitsouné Lao&Me, Line Lainé, Piatoni, Tocca A Tocca.

A voir.



De nombreux restaurants, bars et cafés de la place Saint-Nicolas se sont associés à la manifestation comme le Café Albert 1er, Boissonnerie De La Place, Café de la Paix, Café de la Place, Cafe des Palmiers, Cap Mattei, Pizzeria le conti, L’essentiel, Brasserie l’impérial, Au Palais Des Glaces, Le Pub Concorde & Simple & Chic.



Le kiosque à musique de la place Saint Nicolas servira, quant à lui, de cadre à deux concerts.

A 19 heures, DJ Bachvs

Et à 21 heures Casablanca Drivers .



Au programme dès 17 heures ?Le showroom des Créateurs « By Creazione » jusqu'à 21 h 30.