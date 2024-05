Bastia : Rires, macagna et bonne humeur avec "Una Mascherata"

Mascarade, pointe d’ironie, humour, esprit, sel… Christian Nicolini et Pierre-Jean Susini ont décidé de nous faire rire, de nous faire travailler les muscles zygomatiques. Sans vulgarité, avec la finesse des textes de PJ Susini, des saynètes, bilingues, extraites de son livre A Mascherata paru en 2023. De ce recueil est née une troupe de théâtre éponyme. « Cette troupe a été créée en novembre dernier avec un ami, un complice du rire, Christian Nicolini, un voisin et ami de 40 ans » indique Pierre-Jean Susini, poète et romancier. Si Christian Nicolini exerçait jusqu’il y a peu une très sérieuse profession dans la santé, il a toujours eu un penchant pour amuser la galerie. « Dans les années 70, à 17 ans je faisais partie d’une troupe appelée les Cyrnéens. On jouait sur la scène du Régent à Bastia. J’ai ainsi joué du Tchekhov ! ». Quelques années plus tard on le retrouvera derrières les micros de Cap Radio puis de RCI, égayant les ondes.PJ Susini outre ses talents d’écrivain, possède aussi de la graine de comédien inculquée par Henri Olmeta dans le cadre de Pratiqua Lingua.Vous connaissez désormais les acteurs, passons au registre. « J’ai pris 3 saynètes de mon livre mais nous jouons aussi un extrait du Bourgeois gentilhomme en corse. Un extrait de la scène IV de l’acte II, la leçon d’orthographe avec le maitre de philosophie ». Ainsi sur scène, en costume d’époque, nos deux compères s’en donnent à cœur joie dans ce passage ô combien savoureux de la pièce. En Maitre de philosophie Christian, en Mr Jourdain, Pierre-Jean. « J’ai été très étonné de pouvoir traduire facilement en corse ce texte de Molière, on se rapproche même de la Commedia dell’arte. Un théâtre qui correspond bien à l’esprit corse en fait. Dans ce passage on donne une petite touche de fantasque d’aujourd’hui » souligne PJ Susini.Autre bond moment à passer, entre saynète et philosophie, une belle macagna, écrite à deux mains, parodiant des journalistes. L’actualité vue par le petit bout de la lorgnette. Avec chacun à tour de rôle dans la peau de l’Auguste et du clown blanc lors de « L’eroe di mascherata Ci vole à parlà Le Journal »Cette représentation se veut une belle aventure humaine mais aussi un prélude, une séance d’échauffement pour Pierre-Jean et Christian qui veulent aller encore plus loin dans leur démarche en ouvrant la troupe à qui veut les rejoindre.« On a déjà quelques dates dans les villages pour ce spectacle et on a aussi en vision d’élargir la troupe »….A déguster vendredi 31 mai et samedi 1juin à 20h30 au Club de l’Opéra, 39 rue César Campinchi à Bastia. Réservation conseillée au 06.07.59.83.91.