Bastia : Quels arbres ont été choisis pour remplacer les palmiers de la place Saint-Nicolas ?

Du 8 au 21 juillet, la Ville de Bastia a lancé une consultation publique pour permettre aux citoyens de sélectionner les essences d'arbres qui remplaceront les palmiers détruits par le charançon rouge sur l’allée du 173ème RI.



Cette initiative a suscité un vif engouement, avec la participation de près de 3 300 Bastiais. Parmi les dix essences proposées, cinq ont largement dominé les choix : le magnolia à grandes fleurs (59 % des voix), l’arbre de Judée (56 %), le tilleul argenté (54 %), le marronnier d’Inde (35 %) et le copalme d’Amérique (32 %). Ces espèces seront plantées pour redonner vie à l’allée, qui était autrefois bordée de palmiers.





Quel projet pour la contre-allée ?



Ce projet s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à revitaliser la contre-allée de la place Saint-Nicolas. Jadis ornée de palmiers, l’allée sera transformée en un espace plus accueillant grâce à une nouvelle configuration de plantations. Les arbres offriront ombre et délimiteront les zones piétonnes des pistes cyclables. Les bancs seront repositionnés pour tirer parti de l’ombrage des nouveaux arbres, tandis que des massifs de vivaces et d’arbustes viendront enrichir l’environnement autour de la statue centrale.





La diversité des essences choisies s'inscrit dans une stratégie de prévention contre les maladies et ravageurs. En introduisant plusieurs espèces, la ville espère éviter une nouvelle infestation et renforcer la résilience du milieu urbain face aux défis climatiques et environnementaux.





Les travaux de requalification de l’allée débuteront en novembre 2024 et se poursuivront jusqu’en mars 2026. Le budget prévisionnel pour ce projet s’élève à 845 000 euros hors taxes, dont 80 % seront financés par les Fonds Vert de l’État, tandis que les 40 % restants seront couverts par la Collectivité de Corse et la Ville de Bastia.