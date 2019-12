Bastia : Quand le marché de Noël d’OPRA s’invite à l’EHPAD Ste Thérèse !

Au programme : atelier de confection de bonnets de lutins pour les enfants, ateliers interactifs de bricolage avec le fablab, création d'objets, ateliers origami, tatouages et divers stands: bijoux, vieilles boîtes de bois rénovées, objets détournés, tableaux en pouring, artisans et son miel, lampes en bois flottées, jouets avec l'association Isatis, Recyclerie créative de Calvi, vêtements de soirée à prix solidaire (Boutique Histoires de fringues) avec l'association Leia qui avec des jeunes a confectionné de délicieuse crêpes, l'association Le lien qui a animé la Cafet avec boissons chaudes et froides, burgers, paninis, canistrellis, la PJJ et ses jeunes et la fabrication de Miggliacci et des nombreux bénévoles, salariés et jeunes en service civique qui ont animé les ateliers . A 15h une grande parade a amené les enfants jusqu’à l’EHPAD pour souhaiter un joyeux Noël à ses pensionnaires… L'esprit de Noël a soufflé fort !

CNI était de la fête ….