Bastia : Quand Arte Mare se penche sur la précarité en Corse

Ancien chef du service de chirurgie urologique du centre hospitalier ND de la Miséricorde à Ajaccio, le Dr François Pernin est membre de la délégation régionale de Médecins du Monde et président de la CLE*, Coordination inter associative de Lutte contre l’Exclusion qui regroupe 13 associations sur notre île. «La précarité, je préfère employer le mot misère, qui touche la Corse est une déclinaison régionale d’un phénomène mondial, elle ne doit rien au hasard » explique le Dr F.Pernin. «Elle est structurelle, il nous faut connaître les mécanismes qui la génèrent pour ne pas se confiner à aménager ses conséquences, mais agir aussi sur les rouages qui la produisent. A côté des phénomènes mondiaux et nationaux, il importe surtout d’identifier les causes sur lesquelles nous aurons une prise efficace : les mécanismes propres à la Corse et à ses micro régions ».Pour le conférencier les résultats de lutte contre la pauvreté sont mauvais car elle augmente. «J’aime faire mienne cette citation d’Einstein - La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent-. Aujourd’hui il faut changer notre vision de la misère et innover. En la pensant autrement on va agir autrement ». Justement alors, comment agir ? «Il faut agir sur 3 axes : la prévention, la prise en charge des conséquences et la sortie de crise et la guérison. Le maître mot est Innover. Il faut intégrer les pauvres eux-mêmes dans les projets qui les concernent. Les pauvres ont une intelligence, une expérience, un savoir-faire qu’on ignore, dont on ne prend pas compte. En fait on s’ampute de solutions qui marchent, on les humilie en les faisant objet de notre charité et non des acteurs de leur propre solution ».«Nous préconisons 3 axes pour lutter contre cette misère : la prise de conscience, établir des projets innovants et surtout la mise en œuvre de ceux-ci. La prise de conscience est indispensable et c’était l’objet de cette conférence : éclairer d’un jour nouveau cette misère et donner la parole aux pauvres. En Corse, il y a déjà eu une prise de conscience politique. C’est un acte fondateur. Ainsi au sein du PADDUC a été écrite en 2015, une charte de lutte contre la précarité. Car la pauvreté est un problème politique et non social. Et cette charte a déjà eu des effets. En 2017, a été mis en place un plan de lutte en tenant compte de nos observations. Le projet est fait mais la mise en œuvre tarde. Je dois souligner que la Corse est en avance sur les autres régions et même sur l’Etat. Il est aberrant de constater qu’il n’existe pas de ministère dédié à un problème qui touche 15 millions de personnes et un enfant sur 3 ou 4 ! En tant que médecin j’observe que la pauvreté tue lentement. L’espérance de vie d’un pauvre est de 11 ans inférieure à celle d’une personne aisée. Déjà on a franchi une étape importante, c’est que le mot pauvreté est prononcé. Avant 2010, c’était rare ».La CLE organise le 20 octobre à 16h30 à l’Espace Diamant à Ajaccio** un colloque intitulé : «Un SAMU social en Corse ? ». Outre le Docteur François Pernin, interviendront le Dr Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU Social de PARIS et du SAMU Social International, le Dr Stéphanie Boichot Geiger, médecin régulateur au SAMU de PARIS et responsable d'une unité d'addictologie, Thierry Couvert-Leroy, délégué national de la Croix-Rouge Enfants & Familles, le Dr Sylvie Quesemand- Zucca, psychiatre, intervenante auprès des personnes sans abri. Une table ronde réunira aussi des acteurs locaux engagés auprès des personnes vivant en situation précaire.*Ava BastaCroix RougeEntraide ProtestanteFalep-2AFalepa CorsicaFraternité du PartageHors NormesLes Uns VisiblesMédecins du MondePrésence BisRestos du cœurSecours CatholiqueSecours Populaire** Pass sanitaire obligatoire et sur réservation à : cle-ajaccio@sfr.fr