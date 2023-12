Bastia : Plusieurs véhicules brûlés dans la nuit

Sur le parking de la résidence Parc Monceau, rue Paratojo, un feu qui a éclaté vers minuit et demi a touché trois voitures avec des niveaux de destruction différents : l'une totalement détruite, la deuxième à hauteur de 80 %, et la troisième à hauteur de 50 %. Un peu plus tard dans la nuit, vers 3h15 un autre incendie de véhicules a été signalé dans au sein d'une exploitation agricole à l'Arinella. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser les flammes, mais des dégâts ont été constatés, notamment la destruction d'un véhicule agricole, de trois camions-plateau et de trois voitures, dont certaines étaient à l'abandon, selon le SIS 2B. Malgré l'intervention rapide des pompiers, une légère propagation au maquis environnant a été constatée, entraînant la destruction de quelques mètres carrés de végétation.