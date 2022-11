Bastia : Plein succés pour le stage de krav fight

Très en vogue, le Krav Maga compte de plus en plus d’adeptes et de clubs en Corse et chaque grande ville en compte au moins un. « Notre club a aujourd’hui 6 ans d’âge et compte une trentaine de licenciés de 4 à … 94 ans » souligne Vincent Magurno, président et instructeur du KMS . «Nos cours ont lieu à Bastia ou Biguglia selon les niveaux et les jours ». Outre les cours, le KMS organise très souvent des stages avec des pointures de la discipline. Des stages qui sont d’ailleurs ouverts aux autres clubs de l’île. Et ce dimanche pour ce « spécifique combat », y participaient ainsi des licenciés du Close Combat de Calvi, Kwando de Lecci, Krav Maga Corte, Krav Maga Bastia Biguglia. « Ce stage est dirigé par Thomas Oliati, une référence en sport de combat. Dans ces stages on vise avant tout la qualité. On l’a sous-titré Combat car pour beaucoup de gens le Krav maga est un sport de self défense. Or c’est bien beau de savoir se défendre mais il faut savoir aussi combattre pour mettre son agresseur hors d’état de nuire. Ça rassure, donne plus de confiance en soi, amène au dépassement de soi».Thomas Oliati est un combattant d’expérience de MMA, Full contact et K1, un expert en krav maga civil et militaire. «J’ai débuté les sports de combat à 8 ans avec le full contact. Lorsque le kick est arrivé en France j’avais 18 ans et j’y ai plongé. La différence entre les deux sont les autorisations des coups : pas en dessous de la ceinture pour le full contact, alors que les coups aux jambes sont permis au kick. En MMA on a même droit aux coups de genou ». Le MMA, justement, Thomas Oliati s’y essaye à partir de 2012 en faisant quelques combats à l’étranger, car interdits alors en France. « J’étais en fin de carrière pro de kick et k1, compétiteur au niveau national et international en kick boxing, K1 et MMA durant plus de 15 ans, et j’ai voulu poursuivre les sports de combat dans un but d’épanouissement. J’ai débuté le Krav avec Jean-Paul Jauffret, aujourd’hui à Ajaccio, qui m’a formé en tant qu’instructeur. En 2014 j’ai intégré son team, la T3 : Team Tactical Training. Je dirige ainsi un club à Château Arnoux dans les Alpes de Haute-Provence. Fort de mon expérience en sport pieds-poings j’y ai adapté certaines techniques au krav».​Concernant ce stage, suivi par une trentaine d’adeptes de tous âges, il consistait tout d’abord en un bel échauffement à grand renfort de pompes, stretching, petites courses, renforcement musculaire puis en une mise en pratique au combat. « J’adapte toujours mon travail, mon enseignement aux stagiaires, selon s’ils sont débutants, aguerris, jeunes, moins jeunes... ». Un stage très apprécié, porteur et riche d'enseignements selon les participants.