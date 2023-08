Bastia : On en sait plus sur l’incendie du quartier de l’Annonciade

Plus de peur que de mal. Mercredi 23 août, un incendie s’est déclaré en fin de soirée dans un immeuble du quartier de l’Annonciade, à Bastia, sans faire de victime. D’après les services d’incendie et de secours de Haute-Corse (SIS2B), le feu se serait déclaré aux alentours de 22h30 et serait parti d’un des quatre duplex situés sous les toits de cet immeuble de trois étages. « La toiture a été totalement détruite sur un appartement et a été partiellement brûlée sur un deuxième logement. Pour l’instant, deux appartements sur quatre sont inhabitables au dernier niveau », indique le SIS2B.







Les soldats du feu, qui sont arrivés sur place rapidement, ont réussi à maîtriser l’incendie vers 1h25 du matin. Seul le dernier étage a été touché par l’incendie.

« Néanmoins, en raison de la quantité d’eau que nous avons dû envoyer sur l’immeuble pour éteindre le feu, de l’eau continue de ruisseler dans les cages d’escalier et dans la conduite de l’ascenseur », souligne José Mariani, le chef des sapeurs-pompiers de Bastia.

Dès lors pas question de retour immédiat des résidents de l'immeuble Saint-Marc.







Des relogements à l’hôtel ou chez des proches







Ce jeudi matin, les ingénieurs de la mairie de Bastia étaient sur place pour évaluer si l’immeuble est toujours habitable. Ce diagnostic technique, dont les conclusions seront rendues dans la journée, est nécessaire pour savoir s’il est possible de rétablir l'électricité dans le bâtiment et si les habitants peuvent réintégrer leur logement en toute sécurité. « Cela devrait aller relativement vite puisque c’est un immeuble sans gaz, précise le chef des sapeurs-pompiers. En général, le plus long sur la réhabilitation d’un bâtiment, c’est la remise en route du gaz ».







De son côté, la mairie s’active pour reloger les 20 sinistrés.

« Pour l’instant, cinq familles ont été relogées dans un hôtel à Bastia, deux familles ont pu se faire héberger chez des proches », indique une responsable de la mairie.

L’école primaire Jean-Toussaint Desanti a été mise à disposition par la municipalité le temps que les secours et les équipes techniques mènent les opérations nécessaires.