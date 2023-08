VIDEO - Bastia : violent incendie sur le toit d'une résidence de la vallée du Fangu

Le feu s'est déclaré au dernier étage d'un appartement en duplex d'une superficie de 80 m2.

Pour des raisons qui restent à déterminer, l'appartement s'est totalement embrasé et la toiture, dévorée par les flammes, a été éventrée selon les services du SIS de Haute-Corse.

Fort heureusement on ne déplorait aucune victime, mais 20 personnes ont été évacuées par forces de l'ordre et regroupées au niveau de l'école maternelle.







Dans le même temps, d'importants moyens étaient mobilisés sur place par les secours. On comptait, en effet, 2 fourgons, 2 échelles, 1 véhicule d’assistance respiratoire, une ambulance, un infirmier, un chef de groupe et chef de colonne, le capitaine Mariani.

Les représentants de la municipalité et le directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse étaient également sur les lieux.

Vers 23h15 les services de secours indiquaient que la lutte contre l'incendie évoluait favorablement.