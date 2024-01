Bastia : Nouvel An intergénérationnel au Centre Culturel l'Alb'oru

A l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale de Bastia, petits et grands ont célébré dans la joie et la bonne humeur le passage à l’année nouvelle au Centre Culturel L’Alb’Oru. Selon les revenus la participation, repas et nuitée dansante, s’élevait entre 10 et 30 euros et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. La transition 2023/2024 s’est faite en présence de Pierre Savelli, maire de la ville, de certains de ses adjoints et de Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS.