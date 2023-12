Bastia : Noël en fête au collège Simon Vinciguerra

Le Collège Simon Vinciguerra a récemment été le théâtre d'une célébration chaleureuse pour marquer l'approche des vacances de Noël. L'événement, entièrement organisé par les élèves du Conseil de la Vie Collégienne, a visé à créer un moment convivial partagé entre les demi-pensionnaires et le personnel de l'établissement.



Les festivités ont débuté par un défilé amusant de pulls de Noël, suscitant l'enthousiasme d'un jury émerveillé par l'originalité des présentations. Le concours de dessins de Noël a également remporté un franc succès, mettant en lumière le talent artistique des élèves. La chorale des classes CHAMD a ajouté une touche musicale à l'événement, faisant résonner les voix des élèves dans la cour d'honneur du collège, qui compte déjà 400 ans d'histoire.



Le Conseil de la Vie Collégienne a récemment initié une collecte de jouets pour le Secours Populaire, illustrant l'engagement social des élèves. Ce lieu offre aux jeunes l'opportunité d'exprimer leur créativité et de cultiver des valeurs telles que le partage et l'empathie. Certains élèves, inspirés par ces actions, suivent l'exemple des enseignants engagés dans diverses initiatives citoyennes, de la sensibilisation contre le harcèlement à des événements caritatifs tels qu'Octobre rose et le Téléthon.



Au collège Simon Vinciguerra, ces initiatives ne sont pas simplement des événements ponctuels, mais plutôt des étapes essentielles d'un parcours citoyen. Les élèves, motivés par l'exemple de leurs aînés, contribuent ainsi avec fierté à l'esprit dynamique de leur collège, une tradition qui se perpétue grâce à l'engagement continu de la communauté éducative.